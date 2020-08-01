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Народная милиция ЛНР поздравила работников углепрома Республики с Днем шахтера

root Сегодня, 14:0035Новости
Народная милиция ЛНР поздравила работников углепрома Республики с Днем шахтера
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий от имени оборонного ведомства поздравил работников угольной промышленности Республики с Днем шахтера.
"От управления Народной милиции ЛНР и от себя лично хочу поздравить работников угольной промышленности с профессиональным праздником, с Днем шахтера, и пожелать безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и мирного неба над головой! Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. С праздником, горняки!" - сказал он.
День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
30 августа — Луганск

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