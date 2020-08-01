Восемь бойцов ВСУ отравились просроченными сухпайками в зоне "ООС" – Народная милиция

Восемь военнослужащих ВСУ отравились просроченными сухпайками в зоне проведения "операции объединенных сил", двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В результате отравления в больницу города Северодонецк 27 августа попали восемь военнослужащих 30-й бригады ВСУ, двое находятся в реанимации. Причиной отравления стали сухие пайки с истекшим сроком годности, доставленные на передовые позиции. В ходе разбирательства установлено, что сухие пайки датированы июлем 2013 года", - рассказал он.

Осадчий уточнил, что для выяснения обстоятельств произошедшего в расположение бригады с комиссией прибыли офицеры продовольственной службы оперативно-тактической группировки "Север", выявившие недостачу продуктов питания на складе соединения.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что в ходе общения с командирами подразделений 30-й бригады выяснилось, что "продуктами питания они обеспечиваются на 60-70% от установленных норм".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

30 августа — Луганск