Боец ВСУ подорвался на украинской мине, оборудуя позиции у Желобка – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ подорвался на украинской мине при дооборудовании позиций киевских силовиков в районе села Желобок. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе села Желобок военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины рядовой Мирошниченко подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками этой же бригады", - рассказал он.

В результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Северодонецка.

"В ходе разбирательства, проведенного прибывшими на место происшествия офицерами штаба "операции объединенных сил", было установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены и, несмотря на это, боевики продолжали оборудовать новые позиции, что привело к трагическим последствиям", - уточнил Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 200 военнослужащих ВСУ с начала года подорвались на украинских минах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, 85 из них погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

30 августа — Луганск