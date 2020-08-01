НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Непосредственный представитель, преЗЕдент-ротатор, игры патриотов и газ

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращении огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили один обстрел нашей территории, применив стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 436 раз, из них 11 после вступления в силу допмер; 20 защитников Республики погибли, 16 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 145 объектов гражданской инфраструктуры.НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬПервый президент Украины и новый глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук на этой неделе продолжил будоражить информационное пространство. В интервью продавцу пирамид и пропагандисту Гордону на вопрос о том, удалось ли ему "положить на лопатки" российскую телеведущую Ольгу Скабееву во время эфира в конце июля этого года, Кравчук ответил, что уважает Скабееву и не считает ее противником. Он добавил, что никогда "не пойдет в словесную атаку на журналистов".У так называемых патриотов нэзалежной после таких слов открылась словесная диарея, и они всеми силами начали накидывать ее результаты на информационный вентилятор. Однако Леонид Данилович не только не отреагировал на вопли майдаунов, но и, дабы закрепить успех, заявил, что на заседании Контактной группы 19 августа общался с представителями ЛНР и ДНР, то есть признал то, что отрицали другие участники переговоров от Украины, упорно твердившие о "невозможности переговоров с сепаратистами". Более того, он подчеркнул, что представители Донбасса на переговорах "всегда присутствуют", в то время как Киев делает вид, "что их там нет". После этого радикалы вообще взбеленились.Также Кравчук выразил несогласие с противниками проведения выборов в Республиках. Он напомнил, что Киев обязан выполнять Минские соглашения, которые были одобрены ООН. Однако он признал, что выборы в Донбассе 25 октября не состоятся, так как Украина не успеет к ним подготовиться.Поведение и заявления Кравчука говорят о том, что он решил избрать тактику незамутненной непосредственности. Положительно или отрицательно такие действия ветерана украинского политикума повлияют на работу Контактной группы, пока не ясно.ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЫУкраинский преЗЕдент уволил с должности командующего силами специальных операций ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Лунева и на его место назначил генерал-майора Григория Галагана. При встрече с преемником Лунева Зеленский обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились задачи "операции объединенных сил", поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над недопущением якобы планируемых Республиками провокаций. При этом он отметил, что новый командующий ССО должен продолжать развитие всех компонентов сил специальных операций.История с ротацией командующих ССО - более чем странная. Официальная версия, которую озвучил Зеленский, не выдерживает никакой критики. Упрекнуть уволенного Лунева в бездействии и мягкотелости весьма сложно: именно при нем украинские диверсанты совершили на территории Республик серию терактов и убийств, в том числе начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.То, что Зеленский самолюбив и злопамятен, уже всем известно. Одной из версий увольнения Лунева могла стать банальная обида. В 2019 году во время официального представления высшего руководства силовых структур Лунев и глава СБУ Василий Грицак не отдали новоизбранному президенту Украины воинское приветствие, явно продемонстрировав свое пренебрежение. Лунев является ставленником Порошенко, и Зеленский мог просто начать укреплять свои позиции в ВФУ.Можно также предположить, что Лунева уволили из-за серии неудачных операций, в том числе и истории с так называемым эстонским медиком. Однако не ошибается только тот, кто ничего не делает, да и провалов у ССО и раньше было много.Есть еще одна довольно интересная версия. Галаган с 1995 по 2002 год проходил службу в ВСУ в Крыму, затем перешел в СБУ, где и служил по 2019 год, в том числе занимал должность первого заместителя начальника центра по борьбе с терроризмом. Во время так называемой АТО был первым замкомандира секретного подразделения центра спецопераций "А". Имеет боевой опыт и ранение, награжден орденами.Получается, что приемник Лунева хорошо знает Крым, имеет практику проведения спецопераций, при этом решителен и смел. Если сопоставить все эти факты и наложить на обстановку, которая сложилась сейчас в Херсонской области, то можно предположить, что так называемые западные партнеры руками Зеленского затевают что-то, связанное с Крымом.Каждая из этих версий имеет свое право на существование, но в любом случае от перетасовки генералов в украинской колоде ничего хорошего ждать не стоит.ПОМЕРЛА НЕЗАЛЕЖНІСТЬУкраина 24 августа отмечала праздник, который уже давно не соответствует своему названию. Когда 29 лет назад распался Советский Союз, Украина была самой богатой и развитой республикой. У молодой страны были ядерное оружие, колоссальный военный, технический и научный потенциал, огромное количество полезных ископаемых и сельскохозяйственных земель. Однако вариант, при котором вновь созданное государство реализовало бы свои возможности, не устраивал Запад, который, добившись развала СССР, принялся добивать его бывшие республики.Спустя почти три десятка лет заявленная в национальной конституции как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство "нэзалежная" стала, по сути, колонией Вашингтона. После государственного переворота в 2014 году Украина полностью утратила суверенитет, и теперь во всех сферах страной управляют извне. На фоне огромного количества иностранцев во властных структурах МВФ загнал страну в долговую кабалу на десятилетия вперед, и с каждым новым траншем финансовая удавка затягивается все сильнее. Для того, чтобы не дать поднять экономику, "соросята" ведут деструктивную политику, направленную на раскол внутри страны, и продолжают порабощение граждан.За годы "независимости" из богатейшей республики сделали нищую колонию. Некогда свободолюбивый и гордый народ превратили в панских холопов.Уже умерла Украина, и слава, и воля…ИГРЫ ПАТРИОТОВИнцидент, который произошел под Харьковом, в полной мере отображает реалии нынешнего положения дел на Украине. Вечером 27 августа "патриоты с обостренным чувством справедливости" на трассе Киев - Харьков обстреляли микроавтобус и зверски избили нескольких пассажиров. Нападавшими были боевики националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус", пострадавшими - активисты движения "Патриоты за жизнь". Простыми словами, одни радикалы устроили разборки с другими. С точки зрения жителей Донбасса, ничего плохого не произошло: чем меньше оголтелых на Украине, тем спокойнее будет у нас. Но с точки зрения буквы закона в "нэзалежной" происходит откровенный беспредел. Все это - последствия госпереворота, когда на уровне государства начались поддержка и покровительство криминальных элементов. Более того, члены ОПГ вошли в состав правительства, а некоторые даже заняли руководящие должности в правоохранительных органах. В такой ситуации говорить об Украине как правовом государстве бессмысленно.Заигрывания Зеленского с так называемыми патриотами, которые он вопреки своим предвыборным обещаниям продолжил после прихода к власти, толкнуло страну дальше в пропасть.БЛАКИТНЕ ЗОЛОТОАвгустовское повышение цен на голубое топливо в "нэзалежной" оказалось не последним. "Нафтогаз Украины" сообщил об увеличении стоимости сентябрьского месячного газового пакета по сравнению с августом на 45,1%. В середине сентября компания планирует увеличить на 10,8% стоимость годового пакета.Напомню, что с 1 августа 2020 года "Нафтогаз" отменил специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям, и цены на газ каждый поставщик определяет самостоятельно. Это говорит о том, что жителей Украины в ближайшее время ждут "сюрпризы" в платежках, и отнюдь не приятные, так как украинцы стали заложниками ситуации, при которой поставщики бытового газа зависят от ценовой политики монополиста - "Нафтогаза", аппетиты которого растут с каждым месяцем.Следует отметить, что цена на газ на Украине уже перешагнула порог платежеспособности населения, и с приходом холодов практически в каждой семье возникнет дилемма: либо что-то купить поесть, либо согреться, поскольку на все сразу денег не хватит. В принципе выбор был сделан еще в 2014 году, и винить некого, а вместо красивых лозунгов приходит суровая реальность.По мнению ряда украинских аналитиков, дальше будет только хуже и стоит готовиться к тому, что с октября газ еще больше подорожает.30 августа — Луганск