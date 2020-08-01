Праздник "В поисках счастья" для детей с ограниченными возможностями прошел в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПраздничное мероприятие "В поисках счастья" для детей с ограниченными возможности прошло на территории республиканского стадиона "Авангард" в Луганске. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организатором мероприятия выступила общественная организация инвалидов (ООИ) "Путь добра" при содействии агентства "Праздник в шоколаде", студии праздника "Карусель чудес" и при поддержке депутата Народного Совета ЛНР Дениса Колесникова."Сегодня мы организовали праздник для особых деток и их родителей. Этот праздник нужен не только детям, но и родителям, потому что они все ограничены в своем пространстве, каждый находится в своем мире. Для них эти праздники очень нужны", - сказала председатель ООИ, представитель международной благотворительной общественной организации (МБОО) "Справедливая помощь Доктора Лизы" Лиля Ильина.Она отметила, что в ближайшее время "Путь добра" начнет проводить акции для привлечения общественности к благотворительности и сбору средств на лечение детей-инвалидов."Перед окончанием лета мы решили провести для наших деток-инвалидов большой праздник, где они смогут почувствовать себя полноценными детьми. У нас сегодня здесь будет большая интерактивная сказка "В поисках счастья", дети будут в ней активно участвовать, будет большой сладкий стол, а кульминацией всего праздника станет крутая пенная вечеринка", - рассказала администратор и организатор мероприятий агентства "Праздник в шоколаде" Елена Фурсина.Она подчеркнула, что для детей-инвалидов подобные мероприятия – это "счастье, сказка, где они могут воплотить все свои мечты".В ходе просмотра сказки дети хлопали в ладоши, топали, приседали и повторяли танцевальные движения за ростовыми куклами Кунг-фу панды, Лунтика, Губки Боба и Человека-паука, веселились на пенной вечеринке, а в завершение праздника получили канцелярские наборы, предоставленные МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы"."Такие праздники нужно почаще для наших детей делать, потому что они нуждаются в этом, им это нравится, они хотят баловаться, шуметь. Наши дети такие, что радуются всему на свете и отдают частичку себя, частичку своего сердца. После таких мероприятий эмоции у детей зашкаливают – это супер", - сказала мама 14-летнего Богдана Татьяна Тиханова.Напомним, что врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, 25 декабря 2016 года находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе музыканты и журналисты, летевшие поздравить с Новым годом военнослужащих из состава авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим.Доктор Лиза была одной из первых, кто откликнулся на беду жителей Донбасса, отправляя тяжелобольных и раненых детей на лечение в Россию, а также регулярно оказывая гуманитарную помощь медучреждениям Народных Республик.Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году Глинкой. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С марта 2014 года благотворительная организация оказывает помощь в организации лечения тяжелобольных и раненых детей Донбасса в медицинских учреждениях РФ.30 августа — Луганск