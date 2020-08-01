Депутат Госдумы РФ вручил ветеранам труда из ЛНР медали к юбилею стахановского движения (ФОТО)

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко вручил ветеранам труда из Стаханова медали к 85-летию стахановского движения. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."В День шахтера Республику с официальным визитом посетила делегация из Российской Федерации во главе с Андреем Козенко. В историко-художественном музее Стаханова состоялась встреча гостей из РФ с ветеранами стахановского движения. В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и представители общественности Республики", – говорится в сообщении.В ходе встречи Козенко от имени Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" вручил ветеранам труда юбилейные медали к 85-летию стахановского движения."Для нас очень важно помнить о том большом трудовом подвиге, который вершился на Луганщине. Алексей Стаханов не просто перевыполнил норму добычи угля, он стал примером для многих трудовых коллективов. Я очень горд находиться сегодня на вашей земле с такой уникальной историей. Искренне горд еще и потому, что сегодня эта земля фактически субъект Российской Федерации. Когда жители Донбасса приобретают гражданство и получают паспорта, когда президент Российской Федерации признает документы, выданные здесь, – это действительно дорогого стоит", – сказал он и пожелал всем жителям Республики "новых успехов и побед".Козенко вручил благодарственные письма Государственной Думы РФ министру иностранных дел ЛНР и главе администрации Стаханова Сергею Жевлакову.Зачем участники встречи возложили цветы к памятнику знаменитому шахтеру-новатору.В рамках визита российская делегация посетила музей стахановского движения и истории Ирмино."Вся история становления и развития нашего города связана с шахтерским трудом, славными трудовыми традициями наших земляков. Мы гордимся, что именно на нашей земле зародилось стахановское движение. Также особого внимания достоин тот факт, что Стаханов – это единственный во всем мире город, который был назван в честь человека труда", – отметил Жевлаков.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.5 февраля 1978 года город Кадиевка был переименован в Стаханов.30 августа — Луганск