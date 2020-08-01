Турслет активистов проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" прошел в Антраците (ФОТО)

Туристический слет активистов проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" прошел на базе спорткомплекса Антрацита. Об этом сообщила пресс-служба движения.В слете участвовали молодогвардейцы из Красного Луча, Краснодона, Антрацита, Ровеньков, Свердловского и Лутугинского районов. Все они были распределены на смешанные команды "Дружина", "Легион", "Молния", "Вымпел", "Звезда", "Адреналин", "Сирена"."Активисты состязались в мастерстве сборки-разборки автомата, стрельбы из пневматической винтовки, участвовали в спортивном ориентировании в парковой зоне, вязали туристические узлы, "разминировали" территорию, участвовали в интеллектуальной викторине на знание истории Луганской Народной Республики. Также была организована локация с веревочным парком", - говорится в сообщении.Абсолютной победительницей состязаний слета стала команда "Легион", все члены которой получили дипломы и футболки ОД."После награждения для всех ребят были организованы три тематические площадки, которые вели координаторы проектов "Волонтер" Антонина Машкова, "Молодая гвардия" - Даниил Степанков и заместитель координатора проекта "Доброволец" общественного движения "Мир Луганщине" Иван Шаповалов", - добавили в пресс-службе.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.30 августа — Луганск