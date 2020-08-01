В вооружённых силах Франции обнаружен высокопоставленный В«русский шпионВ»

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче данных или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку Министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру», — цитирует министра портал Europe1.fr.

Во Франции задержан подполковник вооруженных сил, подозреваемый в передаче сверхсекретных документов российским спецслужбам.О поимке «русского шпиона» журналистам сообщила лично министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.Известно, что офицер служит на военной базе в Италии в составе объединённых войск НАТО. Подполковник был арестован Главным управлением внутренней безопасности, когда готовился вернуться в Италию после отпуска. Сейчас он заключён под стражу в тюрьме Ла Санте в Париже.источник