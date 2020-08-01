В Минске произошла стычка между протестующими и силовиками

В центре Минска на проспекте Независимости произошла стычка между участниками несанкционированного митинга и силовиками.Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел недалеко от здания КГБ. Силовики в штатском пытались задерживать людей. Протестующие отбили нескольких задержанных демонстрантов.После короткой стычки нескольких человек завели в автобусы без номеров.Отмечается, что ОМОН заблокировал толпу протестующих на проспекте Независимости. Техника правоохранителей продвигается вперед, в сторону колонны протестующих направили также водометы.Тем временем ТАСС сообщает, что в Минске был задержан корреспондент агентства Иван Колыганов, который прибыл для освещения событий в стране. Его доставили в РУВД Октябрьское. Отмечается, что журналист все время находился в своем номере в гостинице «Минск» и на улицу не выходил.В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.Ранее сообщалось, что белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади, где был запланирован митинг оппозиции. Также закрыты выходы из центральных станций метро.Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».Евгения Шестак