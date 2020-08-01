В 18 округах Луганской и Донецкой областей выборов не будет — окончательное решение ЦИК





18 августа ЦИК обращалась в компетентные органы с уточнением о ситуации с безопасностью на некоторых территориях Донбасса, где было объявлено о невозможности обеспечить голосование из-за ситуации с безопасностью. Обращения направлялись в Донецкую и Луганскую ОГА, СНБО, СБУ, Нацполицию и командующему объединенных сил.



В ответах облгосадминистраций и силовиков вновь указывалось об опасности проведения выборов в некоторых городах на востоке страны. Политика - Сегодня, 18:33 75 Центральная избирательная комиссия повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей. Решение принято на заседании ЦИК 30 августа. Об этом сообщают Донецкие Новости.18 августа ЦИК обращалась в компетентные органы с уточнением о ситуации с безопасностью на некоторых территориях Донбасса, где было объявлено о невозможности обеспечить голосование из-за ситуации с безопасностью. Обращения направлялись в Донецкую и Луганскую ОГА, СНБО, СБУ, Нацполицию и командующему объединенных сил.В ответах облгосадминистраций и силовиков вновь указывалось об опасности проведения выборов в некоторых городах на востоке страны. Политика - Сегодня, 18:33 75

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