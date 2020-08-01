31 августа в Сватово частично отключат электроснабжение, а 1 сентября — полностью воду
31 августа в Сватово и двух селах района будет плановое отключение света. В администрации Сватовского района электросетей рассказали, что это из-за ремонта на линиях электропередач и подстанциях. Потребителей просят отнестись к отключениям с пониманием и не оставлять без присмотра электроприборы.
С 8:00 до 16:30 не будет света в Сватово:
на улице Веселой — дома №№ 1-109;
переулке Разъездном;
улице им. Франко;
улице 8 Марта;
улице им. Сосюры — дома №№ 74-76;
переулке Базарном.
С 8:00 до 16:30 не будет света в селе Исходном на улице Полевой.
С 8:00 до 16:30 не будет света в Рудовке:
на улице Первомайской — дома №№ 52-61; переулке Партизанском.
Электроснабжение восстановят без предупреждения.
В Сватово 1 сентября не будет воды. Отключение запланировано на целый день. Об этом сообщает «Сватове.City».
Как рассказали журналистам в Сватовском водоканале, воды в городе не будет с 08:00 до 16:30 из-за профилактических мероприятиях на двух электроподстанциях, через которые идет питание на водозабор водоканала.
В администрации водоканала просят горожан отнестись с пониманием к ситуации и запастись водой. После завершения профилактических работ водоснабжение в городе восстановят.
Новости Региона - Сегодня, 19:19 30
С 8:00 до 16:30 не будет света в Сватово:
на улице Веселой — дома №№ 1-109;
переулке Разъездном;
улице им. Франко;
улице 8 Марта;
улице им. Сосюры — дома №№ 74-76;
переулке Базарном.
С 8:00 до 16:30 не будет света в селе Исходном на улице Полевой.
С 8:00 до 16:30 не будет света в Рудовке:
на улице Первомайской — дома №№ 52-61; переулке Партизанском.
Электроснабжение восстановят без предупреждения.
В Сватово 1 сентября не будет воды. Отключение запланировано на целый день. Об этом сообщает «Сватове.City».
Как рассказали журналистам в Сватовском водоканале, воды в городе не будет с 08:00 до 16:30 из-за профилактических мероприятиях на двух электроподстанциях, через которые идет питание на водозабор водоканала.
В администрации водоканала просят горожан отнестись с пониманием к ситуации и запастись водой. После завершения профилактических работ водоснабжение в городе восстановят.
Новости Региона - Сегодня, 19:19 30
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