Фокина и Кравчука из ТКГ отозвать, уголовные дела открыть — Турчинов
Александр Турчинов резко отреагировал на заявление представителя президента в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особый статус всему Донбассу, а также о том, что «обе стороны совершали преступления».
Об этом Александр Турчинов написал на своем персональном сайте.
«Это-проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивания антигосударственной позиции, что отражает стратегические интересы Путина», — отметил Турчинов.
«Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни? Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?» — подчеркнул политик.
Турчинов пояснил, что если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, — это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы «зеленой власти». «В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну».
Политика - Сегодня, 18:57 77
Об этом Александр Турчинов написал на своем персональном сайте.
«Это-проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивания антигосударственной позиции, что отражает стратегические интересы Путина», — отметил Турчинов.
«Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни? Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?» — подчеркнул политик.
Турчинов пояснил, что если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, — это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы «зеленой власти». «В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну».
Политика - Сегодня, 18:57 77
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