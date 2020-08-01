Синоптики прогнозируют днем 31 августа в ЛНР до 35 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 31 августа будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 35 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 30 августа до 21:00 31 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 30-35 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 33-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 31-33 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 1-2 сентября будет малооблачно, днем местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с; температура воздуха ночью 12-17, днем 31-36 градусов жары.

30 августа — Луганск