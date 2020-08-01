Казаки луганского округа провели в поселке Юбилейном праздник ко Дню шахтера (ФОТО)
Луганский округ донских казаков Всевеликого Войска Донского и парк "Юбилейный" провели для жителей входящего в состав Луганска поселка городского типа Юбилейный праздник, посвященный Дню шахтера. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
С поздравлениями к жителям шахтерского поселка приехали советника главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, директор шахтоуправления "Луганское" Геннадий Дмитров и представители профсоюза.
Активными участникам праздника стали горняки и ветераны шахтерского труда, их семьи, жители поселка и его гости.
Организаторы подготовили четырехчасовую концертную программу, спортивные состязания и аттракционы с призами. Традиционно, каждый смог полакомиться блюдами полевой казачьей кухней и бутербродами с салом. Мастера прикладного искусства народного клуба "Левша" Луганского центра народного творчества организовали выставку своих изделий.
"Один из важнейших праздников Луганской Народной Республики – это День шахтера. И казаки Донбасса сегодня поздравляют всех шахтеров наших Народных Республик с их профессиональным праздником замечательной праздничной программой", - сказал Юрченко. - У нас очень много казаков, которые прославляют Республику и кормят свои семьи именно шахтерским трудом, у нас целый ряд атаманов, которые являются заслуженными шахтерами. Поэтому мы не могли пройти мимо этого праздника".
Он пожелал виновникам торжества, "чтобы количество спусков равнялось количествам подъемов", а также мира и стабильности в шахтерских семьях.
"Я от чистого сердца, от всего коллектива поздравляю всех с этим знаменательнейшим праздником. Желаю здоровья, любви и всего самого хорошего. Отдельная благодарность ветеранам шахтерского труда!" – сказал директор шахтоуправления.
Вместе с председателем первичной профсоюзной организации Александром Александровым от имени Министерства угольной промышленности, топлива и энергетики ЛНР он вручил горнякам шахтоуправления нагрудные знаки "Шахтерской славы" разных степеней, грамоты и благодарственные письма "за безупречную работу, высокий профессионализм, особые заслуги в становлении угольной промышленности ЛНР".
После награждения Александров зачитал поздравительный адрес от Генерального директора государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" Владимира Шатохина.
Окружной атаман казачий полковник Сергей Дорохин отметил, что казаки и шахтеры – две группы жителей Республики, которых связывает не только общая профессия, но и "одна шеренга в защите родного края от внешнего врага, как в далеких 40-х годах прошлого века, так и в современной истории".
"В 2014 году казаки бросили свои рабочие места в шахтах и в первых рядах пошли защищать свою Родину - свои семьи, свою землю. Это наша земля, и сейчас мы продолжаем и трудовые и культурные традиции этого края", - сказал он.
Директор парка Юрий Степаненко обратил внимание на то, что творческий тандем с казаками постепенно превращает парк в культурный центр всего поселка.
"Как всегда, по традиции, мы проводим вместе с казаками войска донского праздник Дня шахтера – это у нас всегда получается весело и задорно. Люди довольны, улыбаются, получают хороший заряд добра и позитива, к тому же за участие в конкурсах они получают замечательные призы", - рассказал он, отметив, что празднество посетили более одной тысячи человек.
Принявший участие в торжествах заслуженный шахтер Украины, полный кавалер знака "Шахтерская слава", почетный житель поселка "Юбилейный" Петр Черкасов подчеркнул, что праздник прошел "в лучших традициях".
После школы и службы в ВДВ, он, по его собственным словам, "из-поднебесья спустился в недра", где и проработал всю жизнь.
"Я отработал 41 год в шахте", - сказал он, продемонстрировав несколько десятков государственных наград на шахтерском кителе. – Сама профессия шахтера – очень опасная профессия, которая требует большой выдержки, мужества, сильного характера, умения вовремя принимать правильные решения. Потому что шахта - это необузданная стихия, и мы не знаем, что будет сегодня, спускаясь в недра: над нами миллионы тонн висят над головой".
Он пожелал людям его профессии тщательно придерживаться всех правил техник безопасности, а молодежи – брать пример "с этих скромных, но мужественных людей".
Напомним, накануне жители поселка городского типа Юбилейный, входящего в состав Луганска, ко Дню шахтера провели митинг у памятника горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. http://lug-info.com/news/one/zhiteli-yubileinogo-pochtili-pamyat-shakhterov-pogibshikh-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-foto-59440
День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
30 августа — Луганск
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