Казаки луганского округа провели в поселке Юбилейном праздник ко Дню шахтера (ФОТО)

Луганский округ донских казаков Всевеликого Войска Донского и парк "Юбилейный" провели для жителей входящего в состав Луганска поселка городского типа Юбилейный праздник, посвященный Дню шахтера. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.С поздравлениями к жителям шахтерского поселка приехали советника главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, директор шахтоуправления "Луганское" Геннадий Дмитров и представители профсоюза.Активными участникам праздника стали горняки и ветераны шахтерского труда, их семьи, жители поселка и его гости.Организаторы подготовили четырехчасовую концертную программу, спортивные состязания и аттракционы с призами. Традиционно, каждый смог полакомиться блюдами полевой казачьей кухней и бутербродами с салом. Мастера прикладного искусства народного клуба "Левша" Луганского центра народного творчества организовали выставку своих изделий."Один из важнейших праздников Луганской Народной Республики – это День шахтера. И казаки Донбасса сегодня поздравляют всех шахтеров наших Народных Республик с их профессиональным праздником замечательной праздничной программой", - сказал Юрченко. - У нас очень много казаков, которые прославляют Республику и кормят свои семьи именно шахтерским трудом, у нас целый ряд атаманов, которые являются заслуженными шахтерами. Поэтому мы не могли пройти мимо этого праздника".Он пожелал виновникам торжества, "чтобы количество спусков равнялось количествам подъемов", а также мира и стабильности в шахтерских семьях."Я от чистого сердца, от всего коллектива поздравляю всех с этим знаменательнейшим праздником. Желаю здоровья, любви и всего самого хорошего. Отдельная благодарность ветеранам шахтерского труда!" – сказал директор шахтоуправления.Вместе с председателем первичной профсоюзной организации Александром Александровым от имени Министерства угольной промышленности, топлива и энергетики ЛНР он вручил горнякам шахтоуправления нагрудные знаки "Шахтерской славы" разных степеней, грамоты и благодарственные письма "за безупречную работу, высокий профессионализм, особые заслуги в становлении угольной промышленности ЛНР".После награждения Александров зачитал поздравительный адрес от Генерального директора государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" Владимира Шатохина.Окружной атаман казачий полковник Сергей Дорохин отметил, что казаки и шахтеры – две группы жителей Республики, которых связывает не только общая профессия, но и "одна шеренга в защите родного края от внешнего врага, как в далеких 40-х годах прошлого века, так и в современной истории"."В 2014 году казаки бросили свои рабочие места в шахтах и в первых рядах пошли защищать свою Родину - свои семьи, свою землю. Это наша земля, и сейчас мы продолжаем и трудовые и культурные традиции этого края", - сказал он.Директор парка Юрий Степаненко обратил внимание на то, что творческий тандем с казаками постепенно превращает парк в культурный центр всего поселка."Как всегда, по традиции, мы проводим вместе с казаками войска донского праздник Дня шахтера – это у нас всегда получается весело и задорно. Люди довольны, улыбаются, получают хороший заряд добра и позитива, к тому же за участие в конкурсах они получают замечательные призы", - рассказал он, отметив, что празднество посетили более одной тысячи человек.Принявший участие в торжествах заслуженный шахтер Украины, полный кавалер знака "Шахтерская слава", почетный житель поселка "Юбилейный" Петр Черкасов подчеркнул, что праздник прошел "в лучших традициях".После школы и службы в ВДВ, он, по его собственным словам, "из-поднебесья спустился в недра", где и проработал всю жизнь."Я отработал 41 год в шахте", - сказал он, продемонстрировав несколько десятков государственных наград на шахтерском кителе. – Сама профессия шахтера – очень опасная профессия, которая требует большой выдержки, мужества, сильного характера, умения вовремя принимать правильные решения. Потому что шахта - это необузданная стихия, и мы не знаем, что будет сегодня, спускаясь в недра: над нами миллионы тонн висят над головой".Он пожелал людям его профессии тщательно придерживаться всех правил техник безопасности, а молодежи – брать пример "с этих скромных, но мужественных людей".Напомним, накануне жители поселка городского типа Юбилейный, входящего в состав Луганска, ко Дню шахтера провели митинг у памятника горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. http://lug-info.com/news/one/zhiteli-yubileinogo-pochtili-pamyat-shakhterov-pogibshikh-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-foto-59440День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.30 августа — Луганск