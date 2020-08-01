В Рубежном мужчина угрожал взорвать многоэтажку
В Рубежном задержали 39-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранатой квартиру во многоэтажном жилом доме. Правоохранителям пришлось пойти на штурм для захвата злоумышленника.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, сообщает «Стопкор».
По словам правоохранителей, в субботу, 29 августа, им позвонила 69-летняя местная жительница и рассказала, что сын не пускает ее домой.
Уже на месте происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома.
«Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату, не дали результата. Мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в правоохранителей, которые стояли в оцеплении и проводили эвакуацию жильцов дома», — говорится в сообщении.
Учитывая это, полицейские приняли решение о введении в действие специальной операции. К штурму квартиры привлекли бойцов спецподразделения КОРД.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.
Происшествия - Сегодня, 19:54 117
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, сообщает «Стопкор».
По словам правоохранителей, в субботу, 29 августа, им позвонила 69-летняя местная жительница и рассказала, что сын не пускает ее домой.
Уже на месте происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома.
«Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату, не дали результата. Мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в правоохранителей, которые стояли в оцеплении и проводили эвакуацию жильцов дома», — говорится в сообщении.
Учитывая это, полицейские приняли решение о введении в действие специальной операции. К штурму квартиры привлекли бойцов спецподразделения КОРД.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.
Происшествия - Сегодня, 19:54 117
Метки: {keywords}