Рада не поддержит предложение Кравчука о выборах в ОРДЛО, — Арахамия
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что парламент не поддержит инициативу главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие минским соглашением.
По словам Арахамии, Рада ответит отказом на предложение Кравчука по причине того, что оно небезопасно.
Глава фракции отметил, что в настоящее время провести выборы в «Л/ДНР» невозможно.
«Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», — напомнил Арахамия.
Он сказал, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс «на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу».
Арахамия также допустил, что до местных выборов ВР просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука в принципе.
Напомним, Кравчук просит оценить на соответствие минским соглашениям пункт постановления Рады о назначении местных выборов, где говорится о невозможности проведения выборов на неподконтрольном Донбассе до получения Украиной контроля над границей.
В тоже время во вторых Минских соглашениях прописана норма, по которой выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса проводятся до передачи контроля над границей. Политика - Сегодня, 19:42 156
По словам Арахамии, Рада ответит отказом на предложение Кравчука по причине того, что оно небезопасно.
Глава фракции отметил, что в настоящее время провести выборы в «Л/ДНР» невозможно.
«Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», — напомнил Арахамия.
Он сказал, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс «на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу».
Арахамия также допустил, что до местных выборов ВР просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука в принципе.
Напомним, Кравчук просит оценить на соответствие минским соглашениям пункт постановления Рады о назначении местных выборов, где говорится о невозможности проведения выборов на неподконтрольном Донбассе до получения Украиной контроля над границей.
В тоже время во вторых Минских соглашениях прописана норма, по которой выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса проводятся до передачи контроля над границей. Политика - Сегодня, 19:42 156
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