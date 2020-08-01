

«Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», — напомнил Арахамия.



Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что парламент не поддержит инициативу главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие минским соглашением.По словам Арахамии, Рада ответит отказом на предложение Кравчука по причине того, что оно небезопасно.Глава фракции отметил, что в настоящее время провести выборы в «Л/ДНР» невозможно.Он сказал, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс «на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу».Арахамия также допустил, что до местных выборов ВР просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука в принципе.Напомним, Кравчук просит оценить на соответствие минским соглашениям пункт постановления Рады о назначении местных выборов, где говорится о невозможности проведения выборов на неподконтрольном Донбассе до получения Украиной контроля над границей.В тоже время во вторых Минских соглашениях прописана норма, по которой выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса проводятся до передачи контроля над границей. Политика - Сегодня, 19:42 156