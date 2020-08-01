31 августа Сватово частично оставят без света, а 1 сентября — полностью без воды



С 8:00 до 16:30 в Сватово света не будет по следующим адресам:

на улице Веселой — дома №№ 1-109;

переулке Разъездном;

улице им. Франко;

улице 8 Марта;

улице им. Сосюры — дома №№ 74-76;

переулке Базарном.

С 8:00 до 16:30 не будет света в селе Исходном на улице Полевой.

С 8:00 до 16:30 отключения пройдут также и в Рудовке:

на улице Первомайской — дома №№ 52-61; переулке Партизанском.

Электроснабжение восстановят без предупреждения.

А 1 сентября все по той же причине Сватово останется без воды. Отключение запланировано на целый день. Об этом сообщает «Сватове.City».

Как рассказали журналистам в Сватовском водоканале, воды в городе не будет с 08:00 до 16:30 из-за профилактических мероприятий на двух электроподстанциях, через которые идет питание на водозабор водоканала.

В администрации водоканала просят горожан отнестись с пониманием к ситуации и запастись водой. После завершения профилактических работ водоснабжение в городе восстановят.

Новости Региона - Сегодня, 19:19 182 31 августа в Сватово и двух селах района не будет света. В администрации Сватовского района рассказали, что отключения пройдёт по причине планового ремонта на линиях электропередач и подстанциях. Потребителей просят отнестись к отключениям с пониманием и не оставлять без присмотра электроприборы.С 8:00 до 16:30 в Сватово света не будет по следующим адресам:на улице Веселой — дома №№ 1-109;переулке Разъездном;улице им. Франко;улице 8 Марта;улице им. Сосюры — дома №№ 74-76;переулке Базарном.С 8:00 до 16:30 не будет света в селе Исходном на улице Полевой.С 8:00 до 16:30 отключения пройдут также и в Рудовке:на улице Первомайской — дома №№ 52-61; переулке Партизанском.Электроснабжение восстановят без предупреждения.А 1 сентября все по той же причине Сватово останется без воды. Отключение запланировано на целый день. Об этом сообщает «Сватове.City».Как рассказали журналистам в Сватовском водоканале, воды в городе не будет с 08:00 до 16:30 из-за профилактических мероприятий на двух электроподстанциях, через которые идет питание на водозабор водоканала.В администрации водоканала просят горожан отнестись с пониманием к ситуации и запастись водой. После завершения профилактических работ водоснабжение в городе восстановят.Новости Региона - Сегодня, 19:19 182

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