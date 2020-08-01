В«Лагеря и тюрьмыВ»: на Украине рассказали, что ждет жителей Донбасса В«домаВ»

«Ситуация, которую имеет Украина по Донбассу, – это то же самое, что имела Германия после Второй мировой войны. Это вопросы касательно идеологии в виде программ денацификации и то же самое мы имеем в плане Русского мира – эта идеология, сильно вбитая в голову многим жителям Донбасса.

Мы должны смотреть, что с такой ситуацией делали американцы в поствоенный Германии – это политические ограничения, касательно политической деятельности, также касательно занятия административных должностей. Это зависит от уровня вины перед Украиной. Плюс к этому, все, кто виновен перед Украиной, должны сидеть в лагерях и тюрьмах», – заявил заместитель секретаря Совбеза Украины.

«Украина должна давать четкий план, если мы вернем Донбасс. Какой план отстройки Донбасса, такие планы есть, и их много. В моем понимании плана – это инфраструктура Донбасса, которая очень сильно разрушена. В большинстве случаев не нужно будет восстанавливать те заводы, которых уже не существует, – за то время, когда эти заводы перестали существовать рынок сырья и рынок сбыта уже потерян. Поэтому строить завод для того, чтобы просто выпускать продукцию, смысла нет. Поэтому нам надо понимать, что делать, и что мы с этого будем иметь», – констатировал Сергей Кривонос.

На Украине продолжаются споры о том, как поступить с жителями Луганска и Донецка, если регион вернется под украинскую юрисдикцию. Обсуждение этой темы достаточно часто происходит в эфирах так называемых патриотических украинских телеканалов. Впрочем, для всех уже и так очевидно, что Донбасс больше никогда не станет частью той Украины, в которую ее превратили постмайданные режимы и ставленники Запада.Эту догму подтверждают и украинские патриоты, многие из которых сегодня занимают высшие должности в правительстве. Так, в эфире одного из телеканалов заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае возвращения Донбасса под свой контроль Киев планирует не только начать репрессии и массовые посадки неугодных, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики Юго-Востока.После таких заявлений становится понятно, что Украина не заинтересована в мире с ЛДНР. Таким образом происходит только одно - разжигание ненависти, чтобы Киев и дальше мог вести войну против Донбасса.Именно к такой Украине должны возвращаться жители Донбасса? Или к той, которая постоянно обстреливает мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик? Очевидно, что русский народ Донбасса никогда не захочет такого будущего для себя и своих детей, не говоря уже о навязывании с малых лет «европейских ценностей» и переписывании истории...