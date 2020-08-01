Впервые с начала кризиса в центр Минска вошли бронетранспортёры

«Режим Лукашенко впервые применил бронетранспортеры БМП-2 против населения Белоруссии. Всё ещё „только“ в качестве сдерживающего фактора, но вечер в Минске ещё только начался… Колонна белорусской армии в составе не менее 12 боевых машин пехоты БМП-2 появилась в центре Минска, чтобы подавить мирных протестующих против Лукашенко».

В центре Минска сегодня, 30 августа, впервые с начала кризиса появились бронетранспортёры БМП-2.О передвижении бронетехники сообщают германские журналисты в режиме реального времени. Например, корреспондент Bild Джулиан ипке написал в микроблоге, нагнетая панику:Польский пропагандистский телеграм-канал Nexta тем временем сообщает, что «десятки тысяч протестующих вплотную подошли к силовикам у дворца Независимости». Толпа кричит: «Саша, выходи!»Сегодня у президента Белоруссии день рождения — 66 лет. Напоминаем, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.источник