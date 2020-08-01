Память о первом главе ДНР навсегда останется в сердцах жителей Донбасса – Пасечник

Память о первом главе ДНР Александре Захарченко навсегда останется в сердцах жителей Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Два года назад украинскими террористами был подло и цинично убит наш друг, соратник, первый глава ДНР Александр Захарченко. Память об этом выдающемся человеке, настоящем герое, защитнике Русского мира навсегда останется в сердцах жителей Донбасса. Вечная слава и низкий поклон!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 в Донецке. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик", работал на шахте. В 2014 году после "евромайдана" и последовавшего за ним государственного переворота Захарченко принял активное участие в событиях Русской весны, присоединившись к формировавшемуся в регионе ополчению. 16 апреля 2014 года Захарченко возглавил группу активистов, занявших здание донецкой городской администрации. Командовал подразделением ополчения ДНР. В августе утвержден Верховным советом ДНР на пост председателя Совета министров республики. 2 ноября 2014 Захарченко был избран главой ДНР, получив более 75% голосов избирателей. В феврале 2015 года на первом съезде общественного движения "Донецкая Республика" Захарченко единогласно был избран его председателем.Генерал-майор. В ходе отражения киевской агрессии был неоднократно ранен. Герой ДНР, кавалер ряда наград Республики.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва, который произошел в ресторане "Сепар" в центре Донецка.31 августа — Луганск