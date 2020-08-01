Армия России в ближайшее время получит партию танков В«АрматаВ»

«В ближайшее время партия машин будет поставлена в войска», – передает ТАСС слова Потапова.

«Предварительные испытания боевой машины завершены, в том числе подтверждена возможность борьбы с беспилотниками различного типа - от малоразмерных до тяжелых ударных. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии. Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы в 2022 году», – сказал он.

«Из современных – я думаю, что самый такой стремительный и красивый - это танк Т-90М «Прорыв». Но помимо его внешней красоты, у него очень хорошие технические и боевые свойства. Я думаю, что это в любом случае новое решение, которое заложили наши конструкторы при реализации и модернизации Т-90», – сказал он.

«У нас уже есть заказы на БМПТ по линии военно-технического сотрудничества», – сказал он, добавив, что образцы машин были представлены иностранным заказчикам в ходе прошедшего в Кубинке форума «Армия-2020».

Первая партия новейших танков Т-14 «Армата» будет поставлена в Вооруженные силы РФ в ближайшее время, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов.Он добавил, что «Армата» представляет большой интерес не только для российской армии, но и для инозаказчиков, которые спрашивают УВЗ о возможности поставки Т-14 или создания лицензионного производства этой техники.Потапов отметил также, что новый зенитный пушечный комплекс «Деривация» начнет поступать в российские Вооруженные силы с 2022 года.По словам Потапова, танк Т-90М «Прорыв» является самым красивым современным танком в мире.Потапов добавил, что из танков времен Великий Отечественной войны с точки зрения эстетики ему больше всего нравятся Т-34 с орудием 76 мм и танки серии КВ.Гендиректор УВЗ отметил, что иностранные покупатели прислали несколько заявок на боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».Потапов добавил, что БМПТ хорошо себя зарекомендовали в ходе боевых действий в Сирии.Ранее «Армату» захотели подготовить к боям с танками будущего.