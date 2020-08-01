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Команда из Донецка стала победителем открытого кубка Брянки по картингу (ФОТО)

root Сегодня, 10:150Новости
Команда из Донецка стала победителем открытого кубка Брянки по картингу (ФОТО)




























































Команда из Донецка завоевала золото открытого кубка Брянки по картингу, посвященного Дню шахтера и Дню города. Об этом сообщил отдел молодежи и спорта администрации города.
"На картодроме Брянковского городского стадиона "Шахтер" состоялся открытый кубок города Брянки по картингу, посвященный Дню шахтера и Дню города", - говорится в сообщении.
Соревнования, организаторами которых выступила администрация Брянки, Республиканская автомобильная федерация, мотоклуб "Ночные волки. Отделение Донбасс", Такси СТС, собрали около 40 спортсменов из 7 городов Луганской и Донецкой Народных Республик.
На церемонии открытия картингистов приветствовали глава администрации города Николай Моргунов, депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба "Ночные Волки. Отделение Донбасс" Виталий Кишкинов и президент Республиканской автомобильной федерации Юлия Живолуп.
"Борьба за кубок велась в семи классах, различаемых по возрасту спортсменов и характеристикам картов. В каждой из категорий состоялось по два заезда, победитель и призеры определялись по сумме набранных очков", – рассказали в администрации.
Там отметили, что "кульминацией соревнований стало объявление призеров командного первенства".
"Третье место досталось команде из Луганска, вторую позицию завоевали хозяева соревнований, а долгожданную победу праздновали представители команды "Каскад" из Донецка", – сообщил отдел молодежи и спорта.
В классе "Пионер мини" первое место занял Дмитрий Васильев из Брянки, в классе "Пионер Н" – Кирилл Лысенко из Донецка, в классе "Кадет" золото завоевал Алексей Пересунько из Брянки, в классе "Популярный Юноши" – Александр Савченко из Донецка, в классе "Популярный" лучшим стал Вячеслав Мажура из Брянки, в классе "Безкоробка" – Александр Нехотяев из Краснодона, в классе "KZ-2" – брянковчанин Дмитрий Рыбалко.
Кроме того, специальными номинациями "Будущее автоспорта" отмечены донетчане Артем Нехотяев и Игнат Польшиков, брянковчане Александр Григоренко, Сергей Григоренко, Вадим Кудашкин, Сергей Шершенков, Иван Блинов.
Кишкинов наградил благодарностями Народного Совета и мотоклуба "Ночные Волки. Отделение Донбасс" лучших спортсменов, тренеров, судей и популяризаторов автоспорта Республики. Специальными сладкими призами от Такси СТС в номинации "Будущее автоспорта" были отмечены юные гонщики, дебютанты соревнований. Победители и призеры классов награждены дипломами и медалями администрации города и специальными призами Республиканской автомобильной федерации.
31 августа — Луганск

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