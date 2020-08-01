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Пожары за сутки уничтожили в ЛНР около 110 га сухой травы и мусора – МЧС

Sergey Сегодня, 10:150Новости
Пожары за сутки уничтожили в ЛНР около 110 га сухой травы и мусора – МЧС
Пожары за сутки уничтожили в ЛНР около 110 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"Ликвидировано 49 пожаров, 40 из которых были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 106 гектаров", – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
31 августа — Луганск

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