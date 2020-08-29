Донбасс. Оперативная лента военных событий 31.08.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 29.08.202009:00В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили о взрыве в районе поселка Верхнеторецкое."В 7:00 в направлении населенного пункта Верхнеторецкое был услышан 1 взрыв, предположительно минно-взрывное заграждение", - говорится в сообщении.