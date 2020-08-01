СМИ опубликовали список "осенних" изменений в жизни россиян

Ряд изменений придет в жизнь российских граждан с началом осени. Они коснутся выборов, школ, банковской сферы и программ социальной поддержки.pixabay.comШкольники с первого по четвертый класс с 1 сентября будут обеспечены разовым горячим питанием. Учителя в школах начнут получать надбавку к зарплате за классное руководство. Ее размер составит 5 тысяч рублей. Студентов во многих регионах страны ожидает повышение размера стипендии.Физические лица с 1 сентября получать право на бесплатную подачу заявления о банкротстве в МФЦ. Внесудебная процедура банкротства будет доступна при задолженности не более полумиллиона рублей, передает Федеральное агентство новостей.Претендующие на государственную соцпомощь россияне с 1 сентября будут получать социальные сертификаты. Ими можно будет расплатиться за товары и услуги. С начала осени также начнет работать Единый федеральный регистр получателей льготных лекарств.Закончится программа по выплате пособий безработным в размере 4,5 тысячи рублей. Эта мера поддержки действовала во время эпидемии COVID-19. Оставшиеся без работы во время пандемии родители больше не будут получать пособие в 3 тысячи рублей на детей.Клиенты банков с 1 сентября смогут вернуть страховку по кредиту при условии досрочного погашения займа. Станет доступна возможность получения кредита в банке без оформления страховки.В России 13 сентября стартует Единый день голосования. Граждане страны смогут выбрать 20 глав российских субъектов и депутатов Госдумы по четырем округам.Владимир Гусе