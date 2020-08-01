Эксперт оценил последствия отказа Белоруссии от литовского транзита

Отказ Минска от услуг литовских портов может привести к негативным последствиями для экономики Литвы, считает финансовый эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Holger HollemannВласти Белоруссии планируют перенаправить свои торговые потоки с литовских портов на другие грузовые распределительные центры для их дальнейшей реализации. Такое решение обусловлено действиями Вильнюса, который намерен ввести санкции против официальных лиц Минска.Литва готовит ограничения в адрес более чем ста белорусских граждан. Ответной реакцией Минска может стать отказ от литовского транзита, передает Федеральное агентство новостей.Белорусские грузы оказывали существенную поддержку экономической отрасли Литвы. Разрыв сотрудничества между двумя государствами приведет Литву к серьезным финансовым потерям, уверен Колташов.Альтернативой для Минска могут стать поставки товаров через порты России или Латвии, однако в таком случае реализация грузопотока будет осуществляться более сложным путем и с большими расходами на транспортировку продукции со стороны Минска, пояснил эксперт.Анастасия Броцкая