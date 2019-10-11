В Севастополе подвели итоги работы врио губернатора за август

В Telegram-каналах обсуждают результаты работы врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева по итогам августа.Динамичный рост по итогам августа демонстрируют врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Камчатского края Владимир Солодов и врио губернатора республики Коми Владимир Уйба, подчеркнул Telegram-канал «ПолитБрокер».В свою очередь Telegram-канал «РИА82» объяснил динамичный рост Развожаева на Бирже губернаторов. В частности, отмечается, что Федеральный центр демонстрирует полную поддержку врио губернатора: он принял участие в открытии трассы «Таврида» совместно с президентом Владимиром Путиным.Также прошел форум сторонников Развожаева, который поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что «Михаил Владимирович проявил себя с лучшей стороны – мы не ошиблись с выбором. Федеральный центр его поддерживает».Вместе с тем на федеральном уровне были отмечены успешные региональные практики Севастополя: выплата 3 тыс. на каждого ребенка и возрождение сети детских молочных кухонь.Кроме того, в Севастополе завершился ряд важных проектов: отрыт Матросский бульвар после реконструкции, открыто четырехполосное движение на участке Камышового шоссе, закончены работы на мосту через суходол. Все объекты до назначения Развожаева врио губернатора были проблемными и работы на них не велись.Также начались подготовительные работы на КОС «Южные» – «еще один резонансный объект ФЦП, который удалось сдвинуть с «мертвой точки», уточнил «РИА82».Отмечается, что благодаря лоббистским способностям Развожаева Москвой были выделены дополнительные средства на строительство и ремонт дорог, ремонт фасадов в центре города, реконструкцию городского кольца. Мэрия Москвы закупит для Севастополя коммунальную технику на 250 млн рублей.Были опубликованы данные различных социологических исследований, которые подтверждают высокий рейтинг Развожаева. За две недели до единого дня голосования 13 сентября за него готовы проголосовать 83,5% севастопольцев. В регионе сохраняется стабильная политическая обстановка, отсутствуют межэлитные конфликты, все ветви власти конструктивно работают в единой команде.Ранее результаты опроса Международного института политической экспертизы (МИПЭ) показали, что большая часть жителей Севастополя положительно относятся к врио губернатора Михаилу Развожаеву.