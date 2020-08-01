Активисты "Молодой гвардии" благоустроили детскую площадку в луганском квартале Левченко (ФОТО)

Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" благоустроили детскую площадку в луганском квартале Левченко. Об этом сообщила пресс-служба ОД.Одним из организаторов субботника, к которому также присоединились неравнодушные горожане, выступил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров. Собравшиеся очистили территорию от мусора, покрасили металлические конструкции и элементы детской площадки."Ко мне обратились местные жители с просьбой оказать помощь в приобретении краски, и я с радостью им помог. Кстати, для меня это уже восьмая площадка, которую мы восстановили, - сказал Юров. - Радует, что есть инициативы, которые исходят от людей. Активисты выходят и самостоятельно наводят порядок возле своих домов".Координатор "Молодой гвардии" Даниил Степанков отметил, что за последнее время силами активистов в Республике приведены в порядок более 20 таких объектов."Для нас как для молодежи важно иметь активную гражданскую позицию и помогать людям, которые хотят облагородить свои дворы и отремонтировать площадки, ведь дети должны играть на ярких, ухоженных площадках", - подчеркнул Степанков.Организатор площадки в квартале Левченко Владимир Пономарев поблагодарил участников субботника за оказанную помощь."Эту детскую площадку я собственными руками сделал еще восемь лет назад, но время идет и все нужно ремонтировать. Я благодарен депутату и активистам за оказанную помощь. Ведь все, что мы делаем – мы делаем для детей", - сказал он.31 августа — Луганск