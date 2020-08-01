Администрация Луганска выразила соболезнования родным и близким Виктора Тихонова

Администрация Луганска выразила соболезнования родным и близким экс-главы Луганского областного совета, бывшего вице-премьер-министра Украины Виктора Тихонова, который ушел из жизни 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии."29 августа на 72-м году ушел из жизни экс-глава Луганского областного совета и бывший вице-премьер-министр Украины, выдающийся общественный деятель Виктор Тихонов. Смерть выбила из наших рядов замечательного человека, ученого, общественного и политического деятеля, одного из лучших сынов Луганщины. Администрация Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", – говорится в сообщении.В городской администрации напомнили, что вся жизнь и трудовая биография Тихонова были связаны с Луганщиной."Пройдя сложный путь от слесаря производственного объединения "Ворошиловградтепловоз" до вице-премьер-министра Украины, он являл собой образец истинного патриота, эталон целеустремленности и честности. Создатель научных трудов по развитию местного самоуправления, Виктор Николаевич имел и всегда открыто высказывал четкую и выверенную политическую позицию в отношении широких полномочий индустриальной Луганщины и права региона на самоопределение, был борцом за расширение полномочий регионов, за федеральное устройство Украины", – отметили в мэрии Луганска.В горадминистрации добавили, что "благодаря своим человеческим качествам, природному дару убеждения Тихонов обладал высочайшим личным авторитетом среди широкого круга коллег и тысяч своих земляков".Прощание с Виктором Тихоновым пройдетпо адресу:Виктор Николаевич Тихонов родился 5 марта 1949 года в селе Щетово Антрацитовского района Ворошиловградской области.В 1978 году окончил экономический факультет Ворошиловградского машиностроительного института, в 1999-м – Луганский институт внутренних дел, где приобрел специальность юриста.Трудовую деятельность Тихонов начал в 1965 году слесарем на производственном объединении "Ворошиловградтепловоз", затем был старшим инженером-технологом, начальником бюро, начальником управления труда и заработной платы, а в 1988 году возглавил партком предприятия.В 1990-1991 годах – первый секретарь Луганского горкома Коммунистической партии Украины. С 1990-го по 1994 год – депутат Верховного совета УССР.В 1995 году Тихонов назначен на должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации, а в 1998 году он стал председателем Луганского областного совета. На этой должности проработал до 2006 года.В марте 2010 года становится вице-премьер-министром Украины по вопросам региональной политики, а в декабре того же года назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В 2011 году в Тихонов в должности посла Украины отправлен в Республику Беларусь.С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по одномандатному мажоритарному округу № 113 в Луганске.Награжден медалью "За трудовое отличие", орденами "За заслуги" I, II и III степени, орденом Дружбы и другими наградами.31 августа — Луганск