Киевские силовики испортили дорогу из Геевки в Нижнетеплое – Народная милиция

Киевские силовики испортили танками дорогу в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"После доклада командира 2-го парашютно-десантного батальона об отсутствии достаточного количества тралов для перевозки техники командир 25-й бригады (полковник Олег) Зенченко приказал осуществить перемещение пяти танков Т-80 из населенного пункта Геевка в населенный пункт Нижнетеплое своим ходом, используя дороги общего пользования", - сказал он.

Офицер пресс-службы отметил, что "результатом бездумного приказа стала порча дорожного покрытия между указанными населенными пунктами, а также частичное уничтожение сельскохозяйственных культур".

"Глава Луганской областной администрации обратился к командующему ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" с просьбой исключить в дальнейшем уничтожение гражданской инфраструктуры области", - добавил Мазейкин.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 августа — Луганск