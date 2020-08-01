Госслужба ветмедицины ЛНР наградила победителей конкурса "Лучший по профессии – 2020"

Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР в свой профессиональный праздник подвела итоги конкурса "Лучший по профессии – 2020" и наградила победителей. Об этом из актового зала ведомства, где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Конкурс на звание "Лучший по профессии" среди специалистов ветеринарной медицины ГСВМ ежегодно проходит в номинациях: "Лучший врач ветеринарной медицины – ветсанэксперт", "Лучший врач ветеринарной медицины — эпизоотолог", "Лучший уполномоченный врач ветеринарной медицины" и "Руководители".Основная цель конкурса - совершенствования профессиональных знаний, навыков и умений, повышения мотивации к качественному исполнению профессиональных обязанностей и эффективности работы руководителей, бухгалтеров, специалистов ветеринарной медицины государственных учреждений Луганской Народной Республики, подведомственных Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР.Лучшим руководителем государственного учреждения ветеринарной медицины стал директор государственного учреждения (ГУ) ЛНР "Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринарной медицины" Юрий Ситюха.В номинации "Лучший бухгалтер" учреждения ветмедицины в 2020 году первое место присуждено главному бухгалтеру ГУ ЛНР "Станция по борьбе с болезнями животных Славянсербского района" Инна Данилова.Лучшим врачом-эпизоотологом стала врач ветеринарной медицины-эпизоотолог ГУ ЛНР "Станция по борьбе с болезнями животных Алчевска" Ольга Мургина.Лучшим уполномоченным врачом ветеринарной медицины стала врач ветеринарной медицины отдела ветеринарного контроля и ветеринарно-санитарной экспертизы ГУ ЛНР "Станция по борьбе с болезнями животных Свердловского района" Николай Колесников.Лучшим врачом ветеринарной медицины-ветсанэкспертом стал заведующий государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке – врач ветеринарной медицины ГУ ЛНР "Станция по борьбе с болезнями животных Алчевска" Николай Жнец.Кроме того, "за добросовестное выполнение своих обязанностей, активное участие в развитии становления ветеринарной медицины Республики" представителям подразделений ГСВМ вынесены благодарности.Грамоты и благодарности лучшим сотрудникам вручила начальник Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Наталия Суркис."Сегодня Государственная служба ветеринарной медицины Луганской Народной Республики выполняет с достоинством свою работу, так как перед ней стоят очень важные задачи – это сохранить стабильную эпизоотическую обстановку и продовольственную безопасность. От качества нашей с вами работы, от нашего профессионализма зависит развитие агропромышленного комплекса в целом, и я уверена, что ветеринарная служба ЛНР будет добиваться хороших результатов в своей работе", - сказала глава ведомства.Она отметила, что в ГСВМ работают люди, которые любят свою работу и преданны ей. Она пожелала своим коллегам и их семьям "благополучия, стабильности, бодрости и энергии, усиленной работы на благо Луганской Народной Республики"."Каждый день ветеринарного специалиста – это напряжение и огромная ответственность за безопасность людей. Для этого нужно провести тысячи диагностических и профилактических процедур, а также ветеринарно-санитарных экспертиз. За этим трудом стоит высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, сплоченная работа, нацеленная на итоговый результат", - добавила Суркис.Согласно указу главы ЛНР День ветеринарного работника отмечается ежегодно 31 августа.31 августа — Луганск