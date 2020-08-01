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Луганские коммунальщики за неделю ликвидировали последствия почти 70% аварий – мэрия

root Сегодня, 15:150Новости
Луганские коммунальщики за неделю ликвидировали последствия почти 70% аварий – мэрия
Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия почти 70% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.
"За неделю поступили 372 заявки по аварийным ситуациям, из которых 260 мы отработали", – проинформировал он.
Летун добавил, что, кроме того, за прошедшую неделю коммунальщики удалили и обрезали 43 аварийных дерева на территории Луганска.
31 августа — Луганск

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