Пенсионный фонд ЛНР призвал пенсионеров не откладывать прохождение актуализации данных

Пенсионный фонд ЛНР призвал получателей пенсионных выплат не откладывать прохождение актуализации данных. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила и.о. председателя ведомства Татьяна Меженская."Сроки актуализации продлены до 31 октября текущего года, и органы Пенсионного фонда приглашают всех граждан, которые еще не прошли актуализацию, прийти в территориальные управления Пенсионного фонда ЛНР и предоставить свои данные", - сказала она.Напомним, по состоянию на 23 июля 2020 года Пенсионный фонд ЛНР провел актуализацию данных более 60% пенсионеров.Ранее Меженская сообщала, что Правительство ЛНР продлило срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября.Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина Донецкой Народной Республики / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);пенсионного удостоверения (при наличии).Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых).31 августа — Луганск