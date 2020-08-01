Шарий заявил о риске гражданской войны на Украине из-за радикалов

Ситуация на Украине может развиться до гражданской войны, к чему Россия не имеет отношения. Об этом заявил украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, украинские радикалы дошли до такого уровня вседозволенности, что уже позволяют себе открыто нападать на не понравившихся им людей. Примером этого стала атака на автобус под Харьковом 27 августа. Шарий обратил внимание, что радикалы хорошо вооружены, а многие из них имеют всевозможные "ветеранские" статусы, которые вскрываются при попытке привлечь подобных деятелей к ответственности.Безнаказанность радикалов является лишним подтверждением того, что Украина бесконечно далека от стран Европы, указывает блогер. Также он напоминает о наличии в Уголовном кодексе страны статьи о бандитизме с крайне суровым наказанием, которую вполне можно применить к зарвавшимся националистам (но сам Шарий призывает судить их за терроризм)."После такого в условной Италии ушел бы в отставку министр (внутренних дел), сказав, что не справился. Раньше для этого была статья "Бандитизм". Хорошая статья, потому что все знали, что она расстрельная. Это – бандитизм. Вам не нравится "терроризм" – хотя я вижу в этом терроризм – вот вам "бандитизм", - возмутился эксперт.При этом украинские правоохранители пытаются подать происходящее как рядовую стычку представителей разных идеологий. Подобное попустительство, по словам Шария, является прямым путем к полноценной гражданской войне – причем если конфликт действительно начнется, украинская власть обвинит в происходящем Россию, хотя всю ответственность несет и будет нести исключительно сам Киев."Закончится это гражданской войной на подконтрольной территории. А потом они будут петь песни про Путина, который якобы это сделал. Это что, "посланцы Путина"? Так арестуйте их за госизмену! Я постоянно слышу этот бред о том, что Путин якобы что-то у нас "дестабилизирует". Вот кто (радикалы) дестабилизирует! И это ведет к гражданской войне", - сказал Шарий в эфире украинского канала NewsOne.Ранее блогер раскритиковал попытки Украины переложить на Россию ответственность за разгул радикалов. По его мнению, если бы это было так, Киев поддержал бы стремление ПАСЕ расследовать действия украинских ультраправых, но вместо этого украинские власти ставят палки в колеса подобным попыткам со стороны объединенной Европы.Григорий Егоро