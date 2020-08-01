Символы нового сезона

Мы уже слышим шелест календаря: скоро третье сентября. Со всеми вытекающими последствиями. Перевернул – и снова третье сентября. Ужас, короче. А Украине все труднее и труднее сохранять первенство в информационном пространстве. Уже и немцы зажигают. Штурмуют Рейхстаг с флагами России и почему-то кайзеровской Германии, скандируя при этом «Путин». Опять же анализы Навального (свежие биопробы различного вида) направили в английскую лабораторию Портон-Даун, которая нашла у кота Скрипалей полоний и блох.Несомненно, дотошные британские ученые обнаружат у Леши целый букет боевых отравляющих веществ, запрещенных Женевской конвенцией. Возможно, будет найден диоксин. Как у нашего Виктора Андреевича Ющенко. Он любил, знаете ли, поужинать в компании эсбеушников со свежим диоксинчиком и раками.День рождения Батьки прошел в стиле флешмоба с девахами в белых платьях и синежопыми жертвами «зловещего антиевропейского режима». Мы постепенно опускаемся в мировом рейтинге долб… сверхдержав на низшие строчки. Однако не спешите нас хоронить.Потенциал у нации огромный. За шесть лет накопился гигантский опыт европейской интеграции противоестественным путем с использованием так называемого члена НАТО. С первого сентября стартует новый политический сезон, который, вне всякого сомнения, предоставит аналитикам-патологоанатомам много новой работы. Символы предстоящего безумия налицо.У лидера киевской избирательной гонки Виталия Кличко (за него по-прежнему хотят проголосовать примерно 40 процентов жителей Львова, переехавших в столицу во время «революции достоинства», плюс пенсионеры, постоянно голосующие за почивший в бозе Народный рух Украины) порвался флаг. Самое обидное – самый большой в мире флаг Украины. 16 х 24 метра. Его подняли на самый высокий в Европе флагшток высотой либо 90, либо 91 метр. Смотря как считать. Если с выпрямленным тризубом на кончике, то 91, а если с согнутым – то на метр ниже. Герб постоянно гнется. Пребывает в перманентно угнетенном состоянии. Периодически его выпрямляют, поскольку это главный символ Киева и древней нации. Провисев три дня, флаг загадочно порвался в хлам.Соцсети облетело фото лохмотьев, которые стремительно упаковывали неизвестные люди в оранжевых жилетах. Начался скандал. Проблема в том, что как только Кличко объявил о создании в Киеве «умного города», начали происходить необъяснимые явления. Исчезла горячая вода, стали падать мосты. В том числе и абсолютно новый пешеходный мост со стеклянным полом. Правда, он не упал. Только стекла потрескались и повылетали. Что-то не так с расчетами. Либо же слишком много украли. Одно из трех.Самый большой в Европе флагшток с флагом должен был исправить ситуацию. Все бы поняли: ага, да наш мэр просто красавчик! Город в хлам, зато какой фаллос перед монументом Родины-матери замутил. Порванный на британский крест национальный символ, бессильно валяющийся на земле, в предвыборные планы Виталика не входил. Посовещавшись с политтехнологами, мэр сделал вид, что произошла «плановая замена флага». Он абсолютно целый, просто пришлось поменять через три дня, поскольку порвался. Логично. А так все хорошо: Кличко собрал новую команду, которая выведет столицу Украины в топ-100 городов мира. В составе команды сурдопереводчица, бывший футболист (Шовковский), активистка майдана и эксперт по созданию велодорожек. Мы просто обречены на прорыв в мировой рейтинг. Судя по всему, планируется построить самый большой тризуб в мире из бетона. Причем падающий. Как Пизанская башня. Только у нас он сразу упадет. Зачем растягивать удовольствие?Еще очень символичен съезд партии «слуг народа» на крыше комплекса «Парковый». Он более известен как «вертолетная площадка» Виктора Януковича. С какого перепуга «слуг» понесло на крышу в последний день лета (31 августа)? Что они этим хотели сказать? Что безумно любят Карлсона, который живет на крыше, и перед местными выборами решили вставить себе моторчики для перемещения в безвоздушном пространстве? Помнится, Михо Саакашвили бегал по крышам от СБУ. Но о нем мы еще расскажем.Съезд «СН» несколько раз переносили. То вспышка коронавируса, то триппер, то у депутата Гео Лероса «Мерседес» сожгли. А Лерос дружит с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Выполняет его мелкие поручения: то компромат на Ермака (нынешний глава офиса Зеленского) сольет, то еще какую-то пакость сделает. У Богдана, кстати, тоже машину сожгли. «Теслу». Ту самую, на которой катался президент и записывал ролики о реформах. В результате ни реформ, ни машины. Символично.Ситуация со сгоревшими автомобилями и заболеваниями устаканилась только недавно, и поэтому назначили дату съезда на крыше. Хотят объявить об официальном начале предвыборной кампании в местные советы. Расчет делается на то, что Зеленский на съезде символически передаст свой рейтинг «слугам народа». Как будто это тот же триппер, который передается политическим путем. Главное, у Зеленского рейтинг падает. И у партии «Слуга народа» падает. Передавать уже, в принципе, нечего. Поэтому приходится взбираться на крышу и там делать вид, что еще ого как стоит.Теперь обещанный символический эпизод с Саакашвили. Михо перед началам сезона принял нечто особенно сильное, с очень интересным приходом. Вся страна могла следить за трипами экс-президента практически онлайн в «Фейсбуке». На странице главы исполкома Национального совета реформ появился ролик «Я возвращаюсь домой!». В лучах восходящего солнца по руслу высохшей реки стремительно чешет вдаль Саакашвили в светлых брюках, покрытых пятнами подозрительного цвета. Из сопроводительного текста становится ясно, что Михо принял твердое решение вернуться в Грузию и возглавить там то ли партию, то ли страну. В каментах начался срач на тему «давайдосвиданья» и «накогожтынаспокидаешь». «Мой дом Грузия!», – пафосно заявил Саакашвили.«Твой дом тюрьма!», – очень оперативно ответил официальный Тбилиси. И добавил, что прямо на границе Михо будет ждать комфортабельный автозак, который доставит грузинского экс-президента в уютную тюрьму с вежливым персоналом.«У меня два дома: грузинский и украинский!», – парировал Саакашвили и начал путано объяснять, какой именно из домов он имел в виду. Однако запутался сам и ввел в заблуждение взволнованную общественность. Общественность выдвинула теорию, в соответствии с которой Михо – это Тихановская и Навальный в одном флаконе. Осенью в Грузии начнутся протесты, и Саакашвили их возглавит на белом ишаке. Поскольку никто не понял, куда едет Михо и едет ли он вообще, Офис президента Зеленского выступил с официальным разъяснением: «Саакашвили остается работать главой исполкома Национального совета реформ при главе украинского государства». Хотя я бы не был так категоричен, поскольку Михо явно застоялся в украинской политике. В мае этого года его назначили на фиктивную должность «главы исполкома» Нацсовета. Ни одно заседание этого «реформаторского органа» так и не было проведено. Робкие попытки Саакашвили получить контроль над таможней и контрабандой в Одессе были жестко пресечены. Понятное дело, что он затосковал и стал рваться в Грузию. Как говорится, старый ишак борозды не испортит.Кстати, об ишаке: наши стратегические партнеры выразили глубокую озабоченность шашнями Офиса президента Зеленского с китайцами. Госсекретарь Майк Помпео выдернул Владимира с футбольного матча и час орал в трубку по поводу завода «Мотор-Сич», проданного китайцам. Депутат Андрей Деркач вместе с адвокатом Трампа Руди Джулиани работают над тем, чтобы получить запись этого интересного разговора.Действительно, китайцы втихую купили у Богуслаева завод, производящий интересные для Пекина движки. Дедушка решил отойти от дел и скинул все акции за приличные деньги.Американцы всполошились. Прислали в Запорожье основателя частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрика Принса. Тот приехал, стал всех пугать карами и санкциями. В заключение пообещал прикупить заводик, но не купил.Китайцы немного подождали и договорились с харьковским олигархом второго эшелона (явно не уровень Коломойского–Ахметова, но тоже ничего) Александром Ярославским. Тот рьяно взялся за дело и за пару месяцев практически разблокировал сделку, порешав вопросы с Антимонопольным комитетом, судами и Офисом президента, куда тоже занесли пару сумок с кэшем.Специальный уполномоченный ЦРУ в Украине, некий Тим стуканул в Госдеп и для усмирения бунта в колонии был подключен Помпео. Тот выразил Зеленскому «глубокую озабоченность» шашнями с китайцами за широкой двухпартийной спиной США. И сразу же в Киеве появился заместитель государственного секретаря Стивен Бигал для проведения разборок на месте.Официальной миссией Бигала была организация «трансфера власти от Лукашенко к белорусской оппозиции». Поэтому Зеленскому было передано распоряжение ни при каких условиях не признавать выборы в Беларуси, а также немедленно заморозить все проекты с врагами США. То есть с китайцами. В том числе и строительство «украинского Лас-Вегаса» под Одессой. Зеленский, озабоченный своим падающим рейтингом и неизбежным проигрышем на местных выборах, тупо со всем соглашался.Однако на деле происходили «страшные вещи»! Какие-то подлецы развалили на шестом году существования мощную антикоррупционную систему, созданную демократами США на деньги американских налогоплательщиков, честно поделенные между грузинами и Мари Йованович (экс-послица США в Киеве). Столпами системы являлись Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Без всякого участия китайцев глава САП Назар Холодницкий подал в отставку, оставив орган на произвол судьбы. Через несколько дней Конституционный суд Украины вынес безумное решение, в соответствии с которым директор НАБУ Артем Сытник не имеет права возглавлять бюро, поскольку был назначен на должность с нарушением Конституции.Опять-таки китайцы не при делах. Представление в КС направила группа одиозных депутатов из «пятой кремлевской колонны» (Деркач, Медведчук и другие). Символично? Не то слово. Теперь Сытник как бы и есть, но ничего сделать не может. Его обязанности исполняет практически официальный агент ЦРУ Гизо Углава. Первый замглавы НАБУ. Если не считать Саакашвили, то последний грузин, оставшийся в украинской власти. Причем сам Углава от «повышения» не в восторге, поскольку понимает: надо либо срочно убегать, либо надеяться на Госдеп. Могу лишь посоветовать ему сменить пол, хотя это и не поможет. Зато будет прикольно.Что мы имеем в сухом остатке? Первое: Кличко вынужден круглосуточно следить за целостностью самого большого флага Украины в мире, поскольку запасного у него нет. Заказали в Германии, но привезут только в середине сентября. Второе: с обреченностью мазохистов партия «Слуга народа» пытается подцепить рейтинг Зеленского на крыше бывшей вертолетной площадки Януковича. Задача невыполнимая в принципе. Если только не вставить всем «слугам» пропеллер сами понимаете куда. Третье: Михо Саакашвили явно засиделся в Украине и рвется в грузинские пампасы. Поэтому отношения Киева испортились не только с Минском, но и с Тбилиси. Четвертое: китайцы тихонько просочились на украинское поле американцев и уже спровоцировали крупный геополитический конфликт прямо на местном уровне. Пятое: американская антикоррупционная система, смонтированная в Украине, сломалась. Новую пока никто не несет, и это очень удручает антикоррупционных активистов во главе с Шабуниным, у которого сгорела крыша личного дома. Тоже символично…Александр Зубченко