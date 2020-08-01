Монтян раскрыла, как звонок Путина поставил финальную точку в В«украинском сценарииВ»

«Именно с этого дня судьба белорусского Майдана или «Площи» была предрешена. Ибо скинуть Лукашенко без поддержки из России в данный момент абсолютно невозможно», – подвела итог Монтян.

Запад потерял возможность устроить в Белоруссии «цветную революцию» с последующим госпереворотом, как это ранее было на Украине. С таким заявлением выступила киевский адвокат и правозащитница Татьяна Монтян.После того, как 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства, победу на которых с огромным отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко, в Минске начались погромы и народные волнения. Довольно быстро ситуация вернулась в мирное русло, однако массовые акции протеста продолжаются уже три недели. Митингующие требует проведения повторных выборов, в чем их поддерживает Запад.На общем фоне выделяются Польша и Литва. Первая открыто заявила о том, что не признает легитимность итогов голосования, а потому не намерена воспринимать Александра Лукашенко как законного президента Белоруссии. Вторая же и вовсе призвала руководство ЕС ввести санкции против верхушки белорусской власти с расчетом на то, что подобная мера позволит поменять в соседней стране государственный строй.Однако Запад упустил свой шанс, считает Татьяна Монтян. В своем видеоблоге она отметила, что реализованный больше шести лет назад на Украине сценарий не повторился, благодаря чему Белоруссия устояла. Однако терять бдительность официальному Минску не стоит, поскольку, отойдя «от края пропасти», он одержал победу лишь в первой битве. В дальнейшем белорусскую власть ждет продолжение той войны, которая была развязана так называемыми «цивилизованными и демократическими» странами. Тем не менее, отметила правозащитница, у Лукашенко есть козырь в лице России. Именно звонок президенту РФ Владимиру Путину и позволил поставить окончательную точку в белорусском Майдане.Ранее политический консультант назвал единственный для Александра Лукашенко отвести угрозу для Минска со стороны Запада....источник