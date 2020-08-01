Сотрудники ЭЛУА за неделю убрали с дорог Луганска почти 570 т мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска почти 570 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"Сотрудники предприятия за неделю вывезли с городских дорог 568 тонн смета и мусора, а также промыли 675 метров ливневых канализаций", – сказал он.

Бабенко проинформировал, что работники ЭЛУА в течение минувшей недели выполняли ремонт горячим асфальтобетоном дорожного покрытия на улицах Возрождения, Херсонская и в парке имени Максима Горького.

"Ремонт дорог сыпучими материалами осуществлялся на улицах Ватутина, Кирова, Артема, Комиссара Санюка, 395-й Шахтерской дивизии", – добавил руководитель предприятия.

Он отметил, что, кроме того, коммунальщики за неделю нанесли 384 кв. м пешеходной дорожной разметки и окрасили 201 м пешеходных ограждений.

31 августа — Луганск