В«ЗаточенныеВ» под Сирию: Какое оружие Россия испытает после форума В«Армия-2020В»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.comПять лет назад у Вооруженных сил РФ в Сирии появился новый и самый крупный военный полигон для апробирования практически всех видов новых вооружений — начиная от крылатых ракет «Калибр», истребителей пятого поколения Су-57, танков Т-14 «Армата», заканчивая разного рода боеприпасами.Ещё в декабре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в боевых действиях на территории САР задействовано более 350 видов военной техники, а апробировано более 600 видов различных видов вооружений и военной техники. Многие из них были доработаны именно с учётом сирийского опыта.Сейчас Шойгу, осматривая экспозиции форума «Армия-2020», объяснил, какие новые разработки могут быть приняты на вооружение. При этом министр обороны отметил, что «заявленные разработчиками высокие характеристики — это хорошо, но мало. Они должны быть подтверждены в условиях приближенным к боевым, а затем ещё и в Сирии».То есть Сирия это теперь такой своеобразный ОТК (отдел технического контроля), известный с советских времен, лишь после прохождения которого продукция (в нашем случае военного назначения) может получить знак качества. Перефразируя известную песенную строку: «Утром в газете — вечером в куплете», теперь можно сказать и так: «Сегодня на форуме „Армия-2020“ — завтра в сирийском бою». Что же сейчас будет тестировать в режиме реального времени российская армия на своём боевом полигоне?На международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который недавно завершился в подмосковной парке «Патриот», в общей сложности было продемонстрировано около 28 тысяч экспонатов. Понятно, что не все они были военного назначения, были и уже известные образцы, однако и новинок вполне хватало.Госкорпорация «Ростех», например, представила порядка 70 ранее не демонстрировавшихся образцов. Особое внимание привлекли достаточно интересные образцы комплексов противодействия беспилотникам (именно при их осмотре Шойгу упомянул о необходимости сирийской «обкатки»), инновационные системы для бронетехники, системы управления и связи, другие виды вооружений и военной техники.Часть из них была явно «заточена» под Сирию. Как, например, высокоманёвренный внедорожник багги-«Тигр» с его открытым кузовом и возможностью установки нескольких пулемётов на кронштейнах (12,7-мм «Корд» и трёх 7,62-мм ПКП «Печенег»). На нём установлен турбодизель мощностью 240 л.с., совмещенный с автоматической коробкой передач. Да и раскраска представленного автомобиля была не традиционного для военной техники зеленого/камуфляжного цвета, а песчаная. Такая машина подойдёт для рейдов по тылам противника подразделений спецназа и Сил специальных операций. Интересен и бронеавтомобиль лёгкого класса семейства «Стрела», который можно транспортировать на внешней подвеске вертолёта типа Ми-8. Правда, изготовлен пока лишь один экспериментальный образец машины.Вполне может отправиться на «покатушки» в Сирию и БТР-82АТ с комплексом защитных и решетчатых экранов и дистанционно управляемым боевым модулем, которые повысили коэффициент боевой эффективности бронетранспортёра (по сравнению с БТР-82А) в 1,2 раза.В одну колонну с ним может встать и новая разработка холдинга «Высокоточные комплексы» БМП «Манул», ориентированная в первую очередь на экспортных заказчиков. В базовой версии эта боевая машина пехоты оснащается необитаемым боевым модулем «Бумеранг» с 30-мм автоматической пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. «Манул» является переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего и соответствует всем требованиям российских сухопутных войск. Интерес к этой БМП проявляют и в Минобороны РФ.Могут «полететь» в Сирию и новые управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Дальность их полёта увеличена до 120 километров. Точность достигается за счёт особенной конструкции — у неё вращается вокруг своей продольной оси только хвостовой блок ракетной части, а сама ракетная и головная части боеприпаса сохраняют статичное положение. Управляется новая ракета посредством спутника и точность стрельбы этих снарядов, выпускаемых НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, в 15−20 раз выше, чем у снарядов РСЗО «Смерч». Ранее управляемые снаряды в реактивной артиллерии не применялось.Прямая дорога в Сирию представляется и для впервые продемонстрированного высокоточного комплекса управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы в 100 километров («СП» подробно рассказала об этом ПТРК 26 августа 2020 года). Точность попадания ракет, в первую очередь предназначенных для уничтожения танков противника, обеспечивается за счёт многофункциональной РЛС, входящей в комплекс, средств связи и навигации, а также двух беспилотников. Помогать в поражении целей «Гермесу» могут артиллерийские корректировщики, а также спецназ и подразделения Сил специального назначения за линией фронта.«Гермес», к слову, уже побывал в Сирии, только не нынешний, с формулой 100×100 (это дальность в километрах и точность в процентах), а авиационный вариант «Гермес-А», с дальностью поражения в 30 километров, что для противотанковых ракет очень даже прилично (ближайший конкурент израильский «SpikeNLOS» бьет на 20−25 км).В октябре 2016 года на борту тяжелого авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов», направившегося к берегам Сирии в Средиземное море, помимо прочего находились и боевые ударные вертолёты Ка-52 оснащенные такими экспериментальными ракетами. По каким целям они применялись доподлинно неизвестно, однако вскоре российские вертолёты стали массово перевооружать на «Гермес-А», взамен существующих противотанковых ракет «Вихрь» и «Атака». Можно предположить, что и сухопутный «Гермес» двинется в войска именно после боевых испытаний в Сирии.Могут показаться в сирийском небе и новые беспилотные летательные аппараты, которые были представлены сейчас на форуме «Армия-2020». Это, например, аппарат радиолокационного дозора «Гелиос», разведывательно-ударный «Сириус» и скоростной ударный «Гром», способный нести мощную боевую нагрузку. Российская армия в Сирии активно используют БПЛА как в разведывательных целях, так и для уничтожения отдельных объектов боевиков — складов с боеприпасами, огневых точек и, наверняка, будет рада новым разработкам аппаратов.Боевики в Сирии также используют беспилотники для противодействия российским военным и регулярно пытаются совершать налёты с использованием дронов на авиабазу «Хмеймим» и другие объекты. Видимо и поэтому на форуме «Армия-2020» было представлено много новинок в области противодействия БПЛА. Среди них можно назвать разработки концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») — переносной комплекс противодействия дронам «Бастион-Автоматика», обновлённый переносной комплекс подавления БПЛА «Рубеж-Автоматика», который может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий и имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию. «Бастион» более компактный и является системой среднего радиуса действия.«Росэлектроника» продемонстрировала на военно-техническом форуме свою мобильную версию комплекса противодействия БПЛА «Атака-DBS». Он мгновенно (реакция системы составляет 0,1 секунды) блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников, которые в результате в результате совершают аварийную посадку, либо возвращаются в точку запуска (надо полагать, что там и взрываются).Ещё одна новинка в этой области — многофункциональный комплекс «Рать». Это первый отечественный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс способен обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5километров, осуществлять направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 километра. При вторжении на территорию защищаемого объекта одного или нескольких дронов, «Рать» блокирует их каналы связи и спутниковой навигации, а при необходимости оператор может их уничтожить с помощью лазера.Это далеко не полный список вооружений, техники и оборудования, которые после выставки могут отправиться на испытания в режиме реальных боевых действий. «Сирийскую предназначенность» не во всех представленных экспонатах можно вычислить с первого взгляда.Вот, например, перспективный лёгкий буксировщик боевых водолазов «Спрут», разработанный на заводе «Буревестник» и созданный по заданию ВМФ РФ. А ведь этот аппарат вполне может использоваться при охране акватории сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база.Или вот экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава разработанный в НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова. Он служит для облегчения перемещения по неровной местности и лестницам и на 25% снижает нагрузку на коленный сустав при ходьбе и подъемах. Для российских спецназовцев, которые постоянно проводят рейды в сирийских горах, такой экзоскелет очень бы пригодился.Сирийский боевой опыт пригодился не только российской армии, которая научилась воевать в новых условиях, но и помогла оснастить её теми видами вооружений и военной техники, которые наиболее эффективны в бою. Боевой дебют состоялся именно в Сирии, там получили «крещение» многоцелевые бронированные автомобили «Рысь», комплексы РЭБ «Красуха-4», самоходный ЗРПК комплекса «Панцирь-С1», боевая машина огневой поддержки «Терминатор», береговой ракетный комплекс «Бастион», робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» и «Уран-9», малогабаритного досмотрового робота «Сфера», автомата АК-74М с комплектом модификации КМ-АК «Обвес».Надо полагать, что этот список сейчас продолжится новыми разработками, которые пройдя сирийские испытания станут массово поступать на вооружение армии России. Военные много чего присмотрели на форуме «Армия-2020».Виктор Сокирко