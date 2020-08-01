Медики ЛНР выявили около 300 человек, контактировавших с заболевшими COVID-19 - Минздрав

Медики ЛНР за последние пять дней выявили около 300 человек, контактировавших с заболевшими вызываемой коронавирусом нового типа болезнью COVID-19. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."На сегодняшний момент в течение последних пяти дней наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Славяносербском районе – это 24 человека. Я хочу обратить внимание, что из этих 24 человек, пять - это медицинские работники, - сказала она.Министр отметила, что так как сейчас "медицинские работники все привлечены к проведению профилактических осмотров детского населения при подготовке к школе, а также педагогического состава"."Имеется большое количество контактных по коронавирусной инфекции – порядка 300 человек, имевших контакты с заболевшими", - сообщила Пащенко.Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории поселка городского типа Славяносербск.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 24,8 млн, из них более 838 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.31 августа — Луганск