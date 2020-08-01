ЧСПК ввела ограничения на передвижение транспорта, работу рынков и школ в Славяносербске (ФОТО)

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории поселка городского типа (пгт) Славяносербск. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики."31 августа 2020 года состоялось очередное заседание ЧСПК при Правительстве ЛНР. Присутствующие заслушали доклады министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко и заместителя главного государственного санитарного врача ЛНР Надежды Качур о текущей эпидобстановке в ЛНР, в частности, о вспышке заболеваемости COVID-19 в пгт Славяносербск", – говорится в сообщении.По итогам обсуждения члены ЧСПК "пришли к единогласному решению о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер в населенном пункте"."Ввести на территории пгт Славяносербск Славяносербского района Луганской Народной Республики:– запрет на передвижения всех видов общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси);– запрет на передвижения личного транспорта за пределы пгт Славяносербск.Срок –до особого распоряжения", – определено в протоколе заседания ЧСПК.При этом передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляться без ограничений."Также с завтрашнего дня до особого распоряжения на территории пгт Славяносербск прекращают работу рынки всех форм собственности", – сообщила пресс-служба.Кроме того, с целью недопущения распространения COVID-19 ЧСПК постановила начать учебный год в образовательных организациях и организациях дополнительного образования пгт Славяносербск в дистанционном режиме. Срок – с 1 сентября 2020 года до особого распоряжения.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 24,8 млн, из них более 838 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.31 августа — Луганск