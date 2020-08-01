Активисты "Мира Луганщине" передали канцнаборы 50 нуждающимся детям из Луганска (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПолсотни луганских детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, получили канцелярские наборы от луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом из здания администрации Луганска, где состоялось вручение, передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня 50 детей, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, получат канцелярские наборы в преддверии 1 сентября. За понятием "сложная жизненная ситуация" стоит необустроенная жизнь детей, это дети-сироты, дети, которые лишены родительской опеки, дети, у которых родители ведут аморальный образ жизни и тратят деньги не на игрушки и канцелярию, а совершенно на другие вещи", - сказала член исполнительного комитета луганского теротделения "Мира Луганщине", начальник управления по делам детей, семьи и молодежи администрации столицы Республики Марина Горностаева.Она добавила, что кроме общественников участие в сборе помощи для детей приняли неравнодушные горожане."У нас оказание такой помощи организовывается два раза в год, а именно мы собираем помощь детям, которые находятся на лечении в онкодиспансере, а также помогаем собрать портфель тем ребятам, которым особенно необходима такая поддержка", - отметила начальник управления.Депутат Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский поблагодарил луганчан, присоединившихся к сбору помощи."Мы все прекрасно знаем, что без взаимопомощи ничего не получится, - сказал он. - Для всех нас самое главное – семья и наши дети и, естественно, мир для наших детей. Поэтому позвольте от "Мира Луганщине" пожелать вам здоровья и мирного неба".После вручения канцелярских наборов для детей была организована игровая программа.31 августа — Луганск