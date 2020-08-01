ЧСПК утвердила требования к работе учреждений образования и свиданиям с заключенными

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании утвердила требования к работе учреждений образования и организации свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

"Комиссия своим решением утвердила требования по организации работы учреждений дополнительного образования, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании ЧСПК были утверждены требования по организации проведения краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний Управления исполнения наказаний МВД ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 24,8 млн, из них более 838 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

31 августа — Луганск