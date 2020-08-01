Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали 332 пожара – МЧС

Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали на территории Республики 332 пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"За минувшую неделю, с 24 по 30 августа, на территории ЛНР ликвидировано 332 пожара, на которых пострадало двое детей", - говорится в сообщении.

Семилетняя девочка пострадала 25 августа в Алчевске в результате игры с огнем на балконе. После неудачных попыток матери оказать медицинскую помощь на следующий день ребенок был доставлен в травматологическое отделение горбольницы. Диагноз: "ожоги 9% лица, волосистой части головы и правого плеча I - II степени".

В частном доме в Лутугино 28 августа в результате детской шалости с огнем старших братьев и сестер и бесконтрольности со стороны матери и бабушки получила сильные ожоги семимесячная девочка, находившаяся в своей кроватке. Медики Республиканской детской клинической больницы диагностировали у нее "термический ожог волосяной части головы, левой половины лица II степени, левой руки IV степени, левой ноги II-III степени, примерно 50% ожога тела, ожоговый шок I степени".

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, с 17 по 23 августа на территории ЛНР было ликвидировано 188 пожаров, на двух из которых пострадали два человека.

31 августа — Луганск