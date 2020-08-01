Депутаты и общественники ЛНР возложили цветы к мемориалу защитникам Родины (ФОТО)

Депутаты и общественники ЛНР возложили цветы к мемориальному комплексу на Бахмутской трассе в третью годовщину открытия памятника ополченцам, погибшим за свободу и независимость Республики. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Славяносербского района."Сегодня, в годовщину открытия памятника погибшим ополченцам за свободу и независимость Луганской Народной Республики, состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу погибшим мирным жителям и ополченцам", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, депутаты Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов и Андрей Лицоев, депутаты Молодежного парламента Республики Артур Кленов и Александр Васильев, активная молодежь поселка городского типа Славяносербска."Мы собрались здесь, у памятника, где высечены имена погибших защитников Республики, в том числе и моих однополчан - "ночных волков". Мы не должны забывать тот подвиг, который совершили ребята, защищавшие свою землю. Берегите себя, цените жизнь!" – обратился к присутствующим Кишкинов.Крамаренко напомнил, что в Славяносербском районе жертвами киевского террора стали более ста человек."Сегодня я могу с большой уверенностью говорить о том, что открытие мемориального комплекса для нашего района и в целом для нашей Республики являлось знаковым событием. Памятник погибшим – не только дань великим подвигам. Это предостережение о том, что мир хрупок. И мы обязаны беречь его, помнить, что самое ценное на земле – мирная, спокойная, стабильная жизнь", - сказал он.Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания и возложили цветы.31 августа — Луганск