Синоптики прогнозируют днем 1 сентября в ЛНР до 37 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 1 сентября будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 37 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 31 августа до 21:00 1 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 32-37 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 35-37 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 34-36 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 34-36 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 31 августа метеорологи отмечали в 1935 году – плюс 2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 36,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 31 августа – 05:07, время захода – 19:37. Продолжительность светового дня составит 14 часов 30 минут.

По предварительному прогнозу, 2-3 августа сохранится сухая и жаркая погода, температурный фон существенно не изменится.

31 августа — Луганск