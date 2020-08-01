Жители Республики почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

Сегодня, 31 августа, в Донецкой Народной Республике почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко, трагически погибшего в этот день два года назад.Родители первого Главы ДНР Александра Захарченко Тамара и Владимир каждую неделю посещают памятники, посвященные их сыну. Об этом они сегодня рассказали журналистам.«Бывает так тяжело, что выть хочется, и тогда мы сразу едем на кладбище. Здесь у могилы мы общаемся с сыном, говорим где были, как мы живем, что у нас нового, и просим его поддержки. И когда мы приезжаем домой, то как-то все у нас успокаивается и налаживается. Мы ощущаем, что он с нами, что он все видит и помогает нам», — сказала Тамара Захарченко.В свою очередь Владимир Захарченко рассказал, что они еженедельно посещают памятники, посвященные их сыну.«На кладбище к Саше мы приезжаем очень часто, но еще мы посещаем парк Ленинского Комсомола, где установлен его бюст и, конечно же, приходим на место гибели к кафе «Сепар». Практически каждую неделю бываем на одном из этих мест, — отметил он. — Когда мы приезжаем туда, то обязательно есть люди, которые подходят к памятнику, и мы с ними начинаем беседовать. Они нам рассказывают, что Саша хорошего сделал, чем помог. Мы все это слушаем и нам становится легче. Боль отступает».