Лукашенко закрыли въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Сегодня МИД Эстонии обнародовал список лиц, которым запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет. В нем помимо президента числятся глава МВД республики, министр юстиции и генпрокурор, а также чиновники из администрации Лукашенко, члены ЦИК Белоруссии и правоохранители.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти люди якобы "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".Как заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Таллин очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии, а также поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также сообщил, что страна запретила въезд 30 белорусским гражданам, в том числе Лукашенко.Напомним, после президентских выборов в Белоруссии 9 августа в стране вспыхнули беспорядки. Оппозиция выразила недовольством с тем, что президентом в очередной раз был избран действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Проестующие утвердают, что победила Светлана Тихановская, которая набрала чуть больше 10% голосов. В столкновениях в первые дни пострадали десятки жителей, так как правоохранители применяли силовые методы. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. По официальным данным, трое протестующих скончались.источник