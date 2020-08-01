В«Радикалы вЂ” легионеры властиВ»: украинский эксперт объяснил использование неонацистов и страх Зеленского перед ними

На сегодняшний день украинский президент Владимир Зеленский исключил в своей стране понятие политического диалога. К таким выводам пришёл военный и политический эксперт Юрий Дудкин, комментируя в эфире телеканала NewsOne групповое вооружённое нападение боевиков из неонацистской группировки «Нацкорпус» на активистов оппозиционной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области. Отвечая на вопрос журналиста о мотивах финансирования украинским государством радикалов, эксперт отметил, что боевики подобных организаций стали для власти «своего рода легионерами».«Именно силовые структуры обучают и направляют эти силы неонацистские против неугодных политических партий», — заявил Дудкин.По его словам, использование радикалов украинскими властями является популярным и дешёвым способом политической борьбы на Украине, и возможность задействовать неонацистов для своих целей досталось Зеленскому от его предшественника Петра Порошенко.Также «ставку» Зеленского на радикалов эксперт объяснил тем, что действующий президент попросту боится их «до безобразия». Ни одна Государственная служба охраны не защитит президента Украины, если тот подпишет «лишнюю» строчку в пользу Минских соглашений (по ситуации на Донбассе), отметил Юрий Дудкин.Инцидент на трассе Киев — Харьков с расстрелом автобуса военный эксперт сравнил с бойней под Корсунь-Шевченковским в феврале 2014 года, когда майдановские боевики напали на противников государственного переворота из движения «Антимайдан», возвращавшихся из Киева домой в Крым.Юрий Дудкин отметил, что акция с нападением на трассе под Харьковом была тщательно спланирована «профессионалами из спецслужб». Также он выразил уверенность, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (для которой организация «Патриоты — За жизнь» является «дочерней») есть доносчики, поставляющие неонацистам внутреннюю информацию политсилы, в том числе о передвижении лидеров ОПЗЖ, совещаниях, программах и прочем подобном.Ранее один из пострадавших под Харьковом активистов рассказал, что он увидел в момент нападения радикалов. По его словам, в нападении приняло участие около полусотни боевиков, вооружённых поголовно и передвигавшихся на пяти авто.Андрей Михайло