«Недавно я консультировался с премьер-министром по вопросу совместной поездки министров иностранных дел Польши, стран Прибалтики и Украины в район Донбасса и в Грузию 24 июня, в день Парада Победы на Красной площади. Это была бы наступательная инициатива, она заключалась в том, чтобы уравновесить Россию в сфере исторического повествования и показать фактическую роль, которую она играет сегодня. Всё было готово, мы должны были вместе лететь на польском самолёте», — рассказал Чапутович.

«Я старался избегать конфронтации, не злоупотреблять языком геополитики или верховенства национальных интересов, а стремиться к взаимопониманию, подчеркивать необходимость сотрудничества, солидарности и многосторонних действий. Не потому, что мне не нравятся геополитические условия или необходимость отстаивать национальные интересы, а потому, что я считаю, что средства достижения этих интересов — это неконфронтационное отношение, предсказуемость и язык, принятый другими. В настоящее время я не вижу возможности повысить ценность польской внешней политики, поэтому сдаюсь и оставляю место для действий другим».

фото: rp.plНедавно ушедший в отставку министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал интервью Rzeczpospolita, в котором сообщил немало сенсационного.Со слов экс-главы МИД Польши, 24 июня — в день парада Победы на Красной площади в Москве — планировалась некая «наступательная инициатива» коллектива из министров иностранных дел Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.Однако, по его словам, из-за президентских выборов в Польше главы МИД отказались, «потому что нельзя было предсказать, как ожидаемая резкая реакция со стороны Москвы повлияла бы на ход последней фазы кампании».При этом, Яцек Чапутович не уточнил, каким образом пять министров иностранных дел стран, генерирующих русофобию, физически смогли бы попасть в Донецкую Народную Республику.Говоря о своем стиле работы на посту главы МИД, Чапутович подчеркнул:источник