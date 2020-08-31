Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем знаний
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
С первым звонком в жизни каждого из вас начинается новый период, наполненный успехами, дружеским общением, новыми открытиями и, конечно же, серьезной учебой.
Для того, чтобы уверенно войти во взрослую жизнь, нужен огромный багаж знаний, навыков и умений, которые станут вашей надежной опорой в самых различных ситуациях. От вашего успеха зависит будущее Луганщины, а для этого вам нужно учиться, нужно знать традиции своего народа, учить и любить родной язык, беречь свою Родину.
Убежден, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов, и станете достойными гражданами Луганской Народной Республики. А мы всегда будем рядом, будем помогать и гордиться вашими успехами, будем работать для вас, создавать все необходимые условия для вашего становления.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в реализации самых смелых идей! Школьникам и студентам – отличных оценок в учебе и хороших результатов в спорте и творчестве! Учителям и родителям – мудрости, терпения и неиссякаемой энергии!
С праздником, дорогие друзья! С началом нового учебного года!
Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
01 сентября — Луганск
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