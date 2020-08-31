Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем знаний

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!Поздравляю вас с Днем знаний!С первым звонком в жизни каждого из вас начинается новый период, наполненный успехами, дружеским общением, новыми открытиями и, конечно же, серьезной учебой.Для того, чтобы уверенно войти во взрослую жизнь, нужен огромный багаж знаний, навыков и умений, которые станут вашей надежной опорой в самых различных ситуациях. От вашего успеха зависит будущее Луганщины, а для этого вам нужно учиться, нужно знать традиции своего народа, учить и любить родной язык, беречь свою Родину.Убежден, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов, и станете достойными гражданами Луганской Народной Республики. А мы всегда будем рядом, будем помогать и гордиться вашими успехами, будем работать для вас, создавать все необходимые условия для вашего становления.От всей души желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в реализации самых смелых идей! Школьникам и студентам – отличных оценок в учебе и хороших результатов в спорте и творчестве! Учителям и родителям – мудрости, терпения и неиссякаемой энергии!С праздником, дорогие друзья! С началом нового учебного года!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник01 сентября — Луганск